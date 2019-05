p>CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY MORAES / Wesleyattaccante brasiliano del, è destinato ad essere uno dei pezzi più richiesti del prossimo mercato: 17 gol, di cui 2 in Champions League, e 10 assist in stagione, numeri che hanno attirato l'interesse di diverse big europe e. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Tra queste c'è anche la Lazio di Claudio Lotito, da tempo interessata al giocatore ma c'è da fare attenzione alla forte concorrenza della Premier League. Oltre all'Arsenal, secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror' anche Newcastle e WestHam sono sulle tracce di Wesley.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui