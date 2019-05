TORINO-LAZIO DIRETTA SERIE A TEMPO REALE CRONACA LIVE MAZZARRI SIMONE INZAGHI - Si apre la domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A. Torino-Lazio è il match delle 15, con le due squadre che non hanno più niente da chiedere alla propria stagione. Con la sconfitta esterna contro l'Empoli, i granata di Walter Mazzari hanno dato ufficialmente l'addio alla rincorsa per un posto in Europa League; di contro, i biancocelesti di Simone Inzaghi, con la vittoria della Coppa Italia, si sono assicurati il posto nella coppa europea.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico Grande Torino'.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-LAZIO

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. All.Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90; Napoli 79*; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; Bologna 44*, Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone* 25; Chievo* 17

