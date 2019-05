BOLOGNA-NAPOLI DIRETTA SERIE A CAMPIONATO CRONACA TEMPO REALE MIHAJLOVIC ANCELOTTI - L'ultimo anticipo del sabato sera della stagione 2018/2019 vedrà di fronte due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: Bologna-Napoli. I rossoblu di Sinisa Mihajlovic hanno conquistato il punto decisivo ai fini della matematica salvezza nel turno precedente sul campo della Lazio; di contro, gli azzurri di Carlo Ancelotti hanno rifilato un poker all'Inter, impegnata nella corsa per un posto in Champions League, salutando con una bella vittoria i tifosi di casa.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. . All. Mihajlovic

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Ruiz, Insigne; Milik, Younes. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Bologna, Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone* 25; Chievo* 17

* UNA PARTITA IN PIU'

