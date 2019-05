SERIE A PANCHINE / La Juventus cambierà allenatore, l'Inter anche, come la Roma, mentre per il Milan è ancora tutto da decidere: la Serie A 2019/2020 vedrà tutte o quasi le grandi con un nuovo allenatore in panchina. Una situazione che toccherà anche molte altre società: delle 20 compagini impegnate nel massimo campionato quest'anno, soltanto 3-4 hanno la certezza di continuare con lo stesso allenatore. Lo farà il Cagliari che ha rinnovato il contratto di Maran, così come il Torino che non lascerà andare via Walter Mazzarri.

Serie A, dall'Atalanta all'Udinese: le nuove panchine

Confermato - salvo clamorosi colpi di scena - ancheal, poi tutto in bilico.

L'Atalanta si gioca la Champions e aspetta la decisione di Gasperini: c'è la Roma per lui con Giampaolo (addio alla Sampdoria molto concreto) come candidato alla succesione. Da decidere anche la posizione di Mihajlovic a Bologna con il tecnico tra i nomi - non in prima fila - per la Juventus; riflessione in corso a Chievo con Di Carlo che potrebbe ripartire dai veneti in Serie B. Da decidere anche il futuro di Andreazzoli a Empoli: l'ultima giornata potrebbe essere fondamentali per conferma o addio. In bilico anche Montella: la Fiorentina ripensa a Di Francesco. L'ex viola Prandelli è destinato a lasciare il Genoa, con o senza salvezza, mentre la Lazio aspetta di conoscere il destino di Inzaghi, altro allenatore in orbita Juve. Detto di Inter, Milan, Roma e Juve, da valutare la situazione di D'Aversa a Parma, anche se la conferma è molto probabile. Tutto da chiarire anche per la Sampdoria, così come per Sassuolo (De Zerbi è uno dei nomi per la panchina della Lazio in caso di addio di Inzaghi), Spal e Udinese.

