TERREMOTO PUGLIA / Terremoto in Puglia poco fa: alle 10.13 la terra a tremato con una scossa di 3.9 ML. L'epicentro secondo i dati diffusi dall'INGV è situato a 4 chilometri da Barletta ad una profondità di 34 chilometri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al momento non sono segnalati danni: la gente ha avvertito la scossa e si è riversata in strada ed alcune scuole, soprattutto a Trani, sono state evacuate. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Puglia, anche a Bari e Foggia, e anche in, fino a Potenza.