Atalanta, ESCLUSIVO: pista a sorpresa per il post Ilicic

CALCIOMERCATO ATALANTA GUMUS - Ancora 90 minuti per cullare un sogno. L'Atalanta è padrona del proprio destino: vincendo contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato i bergamaschi entrerebbero in Champions League. Poi il presidente Percassi dovrà cercare di trattenere i big, attirati dalle molte sirene del mercato. Tra i gioielli più preziosi c'è Josip Ilicic, fantasista sloveno che avrebbe già una bozza di accordo con il Napoli.

In caso di cessione, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , i nerazzurri potrebbero rimpiazzarlo con un colpo a costo zero: si tratta di Sinan, 25enne mancino tedesco di origini turche che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. In scadenza di contratto a giugno con il, con il quale ha appena vinto il titolo in Turchia, interessa all'Atalanta per la sua velocità e la capacità di andare a segno e fornire assist. Negli scorsi mesi Gumus è stato molto vicino al Genoa , ma il rischio retrocessione dei rossoblu ha frenato un po' la trattativa.