JUVENTUS DYBALA / Stagione al di sotto le attese quella di Paulo Dybala alla Juventus. Il talento argentino resta uno dei nomi più gettonati sul mercato, con la scelta del nuovo allenatore che avrà inevitabilmente un peso anche sul futuro in bianconero della 'Joya'. Con l'addio di Allegri in panchina, con cui i rapporti si erano incrinati, resta aperta la partita sul destino del numero dieci, le cui qualità non sono messe comunque in discussione dalla dirigenza della Continassa.

Paratici e Nedved per aprire alla cessione di Dybala - scrive 'Tuttosport' - non faranno sconti e aspetterebbero una proposta economica non inferiore ai 100 milioni di euro, con l'obiettivo di ricavare una maxi-plusvalenza di circa 80 milioni visto che al momento il giocatore ne pesa 22 a bilancio. Il fratello dell'argentino ha aperto ad un addio nei giorni scorsi, con la pista Atletico Madrid che resterebbe la più calda per il momento con gli spagnoli alla ricerca di un erede di Griezmann. Da tenere d'occhio però anche una possibile offensiva del Bayern Monaco ma soprattutto del Manchester United, in un ipotetico super-scambio con gli inglesi con il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il francese domenica notte era presente alla festa dedicata a Barzagli, alimentando ulteriori voci sul suo futuro.

