Inter, respinta la Juventus: accordo con Conte, si ragiona sui primi acquisti

INTER CONTE MERCATO / L'Inter è in fibrillazione in vista di una sfida con l'Empoli che, dopo il pesante ko in casa del Napoli, diventa una finale per la qualificazione alla prossima Champions League. Di vitale importanza per i conti del club, ma non decisiva per il futuro della panchina che passerà a prescindere nelle mani di Antonio Conte. 'La Gazzetta dello Sport' scrive infatti che la dirigenza nerazzurra ha fatto di tutto anche in queste ore per blindare l'accordo con l'ex manager del Chelsea che dopo l'addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus aveva ricevuto qualche segnale da Torino.

Quella di ieri non è stata la giornata delle firme, ma sono arrivate nuove conferme per cui i documenti dovrebbero essere sistemati a breve: come anticipato da Calciomercato.it, tra oggi e domani è previsto un incontro per la chiusura . Se l'Inter non riuscirà a centrare la Champions League, dunque, Antonio Conte sarà comunque il sostituto di Spalletti, seppur con qualche modifica alle strategie di mercato necessariamente riviste al ribasso senza i ricavi della massima competizione europea. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Mercato su cui le parti hanno già iniziato a ragionare con gli obiettivi prioritari che sono Lukaku e Dzeko in attacco, mentre su Danilo del ManchesterCity sono in corso valutazioni approfondite.

