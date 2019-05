JUVENTUS ICARDI HIGUAIN / La scelta sul nuovo allenatore catalizza ovviamente l'attenzione nell'ambiente Juventus dopo l'ufficializzazione della separazione con Massimiliano Allegri. In tutto questo un occhio è riservato comunque anche alle mosse sul mercato, con la dirigenza campione d'Italia al lavoro per rinforzare la rosa per il prossimo tecnico e tentare la prossima stagione un nuovo assalto alla Champions League. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.



Novità rilevanti potrebbero esserci nel reparto offensivo per il partner di Cristiano Ronaldo, dove sarà da valutare la posizione di Dybala che oltre all'Atletico Madrid piace a Manchester United e Bayern Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da scegliere i nodi anche sulla permanenza di Mario, che sembra in ogni caso destinato a non essere il titolare al centro dell'attacco. Mauroè sempre un obiettivo sensibile per il Ds Paratici, con la destinazione bianconera che resta la più plausibile in caso di addio all'Inter del centravanti argentino. La Juventus sarebbe pronta ad un nuovo assalto come riporta 'Tuttosport', con Gonzaloche diventerebbe il piano B se dovesse sfumare Icardi. Con Sarri sulla panchina della 'Vecchia Signora', infatti, potrebbero aumentare le possibilità di permanenza a Torino del 'Pipita' se il giocatore non dovesse essere riscattato dal