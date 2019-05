Napoli, non solo De Rossi: De Laurentiis vuole anche Quagliarella

NAPOLI DE ROSSI QUAGLIARELLA / Esperienza, personalità, carisma, spessore umano e tecnico. Aurelio DeLaurentiis valuta tutti questi fattori per poi proporre al suo tecnico Carlo Ancelotti un doppio colpo che va in controtendenza con quella che è stata la vocazione del Napoli alla scoperta e valorizzazione di campioni in rampa di lancio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Perché dopo aver pubblicamente dichiarato la volontà di portare in azzurro Daniele De Rossi che lascerà la Roma , il presidente partenopeo secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe sottoposto all'allenatore l'idea di riportare a Napoli l'attaccante Fabio, che a 36 anni è l'attuale capocannoniere della Serie A con 26 gol. In scadenza nel 2020, il bomber della Sampdoria ha già vestito la maglia del Napoli nella stagione 2009/2010 per poi andare alla Juventus dopo il terribile caso di stalking di cui è stato vittima e che ha rivelato solo pochi mesi fa dopo l'arresto del suo stalker. Ancelotti, per il momento, non ha chiuso all'ipotesi e sta valutando. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.