JUVENTUS SARRI / La Juventus non ha fretta e valuta con attenzione la rosa dei nomi da cui pescare colui che avrà il difficile compito di raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Ma con l'avvicinarsi del finale di stagione, dunque con le finali di Europa League e Champions League alle porte, la caccia al nuovo allenatore comincia a restringere il campo delle possibilità e il momento della decisione si avvicina sempre di più.

Attenzione perciò ai movimenti di queste ore con il nome di Maurizioche starebbe concretamente prendendo quota. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

A riportarlo è il 'Corriere dello Sport' secondo cui il manager del Chelsea, monitorato anche da Roma e Milan, sarebbe balzato in pole position nella lista dei candidati stilata dalla Juventus che avrebbe già avviato i contatti per riportarlo in Italia. Liberarlo dai 'Blues' non sarebbe un problema, tant'è che a Londra si tengono vive le ipotesi Lampard ed Espirito Santo per sostituire Sarri che ha dunque scavalcato anche gli altri 'italiani' in lista come Inzaghi e Mihajlovic, che comunque restano in corsa. Sembrano quasi impossibili, invece, i sogni Klopp, Guardiola e Pochettino, anche se quest'ultimo viene segnalato in rotta col Tottenham. La suggestione Zidane, invece, pare già essersi sgonfiata con il tecnico che sta programmando la rivoluzione del Real Madrid.

