FORMULA 1 NIKI LAUDA / Si è spento all'età di 70 anni l'ex pilota di Formula 1 Niki Lauda, leggenda tre volte campione del mondo in carriera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A renderlo noto è stata la famiglia con una nota ufficiale che ne ha annunciato il decesso avvenuto nella giornata di ieri. L'austriaco, che otto mesi fa aveva subito un trapianto di polmone, era ricoverato in una clinica in Svizzera per problemi ai reni. La F1 e tutti gli sportivi salutano uno dei migliori piloti di sempre.