MILAN PIATEK CHAMPIONS / Settimana decisiva per il Milan di Rino Gattuso, impegnato domenica sera sul campo della Spal con un orecchio rivolto a Inter-Empoli e l'altro a Atalanta-Sassuolo.

Dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League dipenderà anche il mercato rossonero, con la dirigenza che potrebbe essere costretta a cedere qualche big, Piatek compreso . Di un possibile addio in estate in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea ha parlato lo stesso attaccante polacco, che ha annunciato ai microfoni di 'Sky Sport': "Se rimarrò al Milan anche senza Champions? Non ci penso, sono solo concentrato sulla prossima partita contro la Spal e sull'obiettivo. Io spero di giocare in Champions e sarebbe tutto perfetto".