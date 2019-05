JUVENTUS PARATICI / Il nuovo allenatore della Juventus: chi sarà? L'interrogativo tiene banco con l'attesa che ha raggiunto l'apice dopo l'ufficialità dell'addio di Massimiliano Allegri. Tanti i nomi al vaglio della dirigenza bianconera: da Sarri a Inzaghi, passando per Mihajlovic, Deschamps e il sogno Guardiola, non si contano i tecnici accostati alla Juventus.

Sull'argomento si è soffermato anche Fabioricevendo il Premio Gentleman alla Scuola Militare Teulié a Milano: "Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni, ma abbiamo le idee molto chiare".

Il responsabile dellarea sort della Juventus ha poi aggiunto: "È un premio che si addice alla mia società, in tutti i suoi ambiti: dalla prima squadra alle giovanili. Nelle grandi squadre hai grandi possibilità, hai la fortuna di lavorare con grandi campioni: io ho avuto questa grande fortuna. Sento la pressione di tantissimi tifosi, ma in realtà è un piacere. Io sono prima un appassionato e poi un dirigente di una squadra di calcio. E giocatori come Buffon, Barzagli e Pirlo sono eroi, sono i campioni a cui sono maggiormente affezionato".

