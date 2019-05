INTER SPALLETTI TIFOSI / Luciano Spalletti torna nel mirino dei tifosi dell'Inter dopo il pesante ko di Napoli.

Il 4-1 del 'San Paolo' costringerà infatti i nerazzurri a giocarsi la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata contro l'. Piuttosto dure, però, le polemiche dei tifosi, che non hanno affatto gradito la prestazione di Napoli. Su Twitter è infatti tornato in tendenza l'hashtag 'Spalletti out'.

Ecco alcuni tweet:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui