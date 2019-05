Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS INTER MILINKOVIC LAZIO / Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post partita di Lazio-Bologna è tornato a parlare così delle continue voci di mercato sul suo conto: "Anche nella scorsa estate si parlava tanto di me e si diceva che sarei andato via, ma alla fine sono rimasto. Io ho un contratto con lae resto tranquillo". Il centrocampista serbo piace sempre a, che sono dunque avvertite in vista della prossima estate.