JUVENTUS GUARDIOLA / È considerato il sogno della Juventus per la panchina anche se soltanto qualche giorno fa ha smentito un suo approdo in bianconero: Pep Guardiola sarà domani in Italia, alimentando così le speculazioni sul suo conto.

In realtà il manager del Manchester City, come si legge su 'sportmediaset.it', arriverà a Milano per partecipare ad un evento di golf, sport del quale è appassionato. Proprio oggi si è parlato della volontà deldi blindare il manager spagnolo con un contratto quinquennale da 23 milioni di euro a stagione. Guardiola in questa stagione ha fatto il mini triplete, vincendo campionato, FA Cup e la Carabeo Cup, primo club inglese a riuscirci.