NAPOLI ALMENDRA MONACO / Il Napoli sta per chiudere l'acquisto di Augustin Almendra dal Boca Juniors: secondo il giornalista argentino Luis Fregossi la trattativa sarebbe ai dettagli anche se potrebbe esserci l'inserimento last minute di un terzo club a scompaginare le carte. "Boca e Napoli stanno finalizzando i dettagli per il trasferimento di Augustin Almendra in Serie A.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'offerta formale di un club francese che ha già richiesto le condizioni per il centrocampista, quella squadra è il Monaco se lo segue da molto tempo. Vedremo cosa accadrà".

Il Napoli segue il 19enne argentino da gennaio, quando il Boca non volle privarsi di lui: ora le cose sono cambiate anche se è possibile che con il Mondiale Under 20 alle porte, la società sudamericana decida di aspettare sperando di veder lievitare il valore del giovane centrocampista.

