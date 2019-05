JUVENTUS POCHETTINO SISSOKO / Futuro in bilico per Mauricio Pochettino, che come raccontato da Calciomercato.it resta uno dei nomi caldi in casa Juventus per il post Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dell'allenatore argentino ha parlato anche il centrocampista delMoussa, che in un'intervista rilasciata a 'Get French Football News' ha dichiarato: "Il mio futuro? Non è legato necessariamente alla permanenza di Pochettino. D'altronde a fine stagione potrebbe esserci un nuovo progetto. Potrebbe anche arrivare un nuovo allenatore che non mi contempli nei suoi piani e che mi voglia vendere. Come sapete meglio di me, nel calcio le cose possono cambiare molto velocemente". Nuovo indizio di mercato, dunque, sul futuro di Pochettino: la Juventus resta alla finestra.