VOTI PRIMO TEMPO LAZIO BOLOGNA / Prima frazione piacevole all'Olimpico fra Lazio e Bologna, in cui a decidere è il bel gol realizzato da Correa, in stato di grazia dopo il gran match disputato in Coppa Italia. Su assist di Leiva, infatti, fulmina Skorupski dopo una bella giocata su Danilo. Sul finire dell frazione è Immobile ad andare vicino al raddoppio su assist di Parolo, ma l'attaccante biancoceleste sciupa restando a digiuno da quasi cinquanta giorni.

LAZIO

Guerrieri 6 -

Luiz Felipe 6 -

Acerbi 6 -

Bastos 6 -

Romulo 5,5 -

Parolo 6,5 -

Leiva 6,5 -

Badelj 6 -

Lulic 5,5 -

Correa 7 -

Imobile 5,5 -

All. Inzaghi S.

6,5 -

BOLOGNA

Skorupski 6 -

Dijks 6 -

Lyanco 6 -

Danilo 5,5 -

Mbaye 6 -

Poli 5,5 -

Pulgar 5,5 -

Destro 5,5 -

Soriano 6 -

Orsolini 6 -

Palacio 6 -

All. Mihajlovic 6 -

Arbitro: Pasqua 5,5 -

TABELLINO

Lazio-Bologna 1-0

Lazio (3-5-1-1): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa; Immobile. A disp. Wallace, Durmisi, Armini, Patric, Bruno Jordao, Cataldi, Marusic, Capanni, Milinkovic-Savic, Proto, Furlanetto. All.: Inzaghi S.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Dijks, Lyanco, Danilo, Mbaye; Poli, Pulgar; Destro, Soriano, Orsolini; Palacio. A disp.: Calabresi, Helander, Paz, Svanberg, Nagy, Edera, Krejci, Donsah, Dzemaili, Santander, Falcinelli, Da Costa. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 14' Correa (L)

Ammoniti:

Espulsi:

