JUVENTUS MOURINHO / Mourinho alla Juventus, impossibile fino a qualche settimana fa ma ora lo 'Special One' è tra i candidati - seppur non in prima fila - per il dopo Allegri.

Il nome del portoghese continua ad essere fonte di grandi dibattiti e così basta una voce incontrollata e non verificata per far impazzire i tifosi:che va a Torino ed incontral'indiscrezione - ripetiamo sulla quale non c'è al momento nessuna conferma - che fa letteralmente scatenare i tifosi tanto da diventare tendenza su Twitter. I sostenitori bianconeri e dell'Inter commentano a centinaia: chi spera sia tutto vero, chi parla di tradimento e altri che chiedono conferme.

Ecco alcuni tweet:

