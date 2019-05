Juventus, annuncio di Tare sul futuro di Inzaghi

JUVENTUS INZAGHI TARE / Juventus a caccia di un nuovo allenatore dopo la separazione con Massimiliano Allegri. Come anticipato da Calciomercato.it, anche Simone Inzaghi figura tra i possibili sostituti del tecnico toscano.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Bologna , il direttore sportivo Igliha però blindato l'allenatore biancoceleste: "Inzaghi non è mai stato messo in discussione. Nei prossimi giorni ci siederemo con lui e faremo un bel passo in avanti. Juventus? Non sono io a dover rispondere, non ho mai fatto le cose con i sé e con i ma. Da parte nostra, però, c'è la piena volontà di confermarlo, perché è un laziale dalla testa ai piedi. Siamo stati chiari io e il presidente e anche Simone credo che voglia la stessa cosa". Annuncio, infine, su un eventuale incontro per il rinnovo del contratto: "Nei prossimi giorni!".