ATLETICO MADRID LO CELSO / L'Atletico Madrid è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra gli obiettivi - come riportato da 'Cope' - ci sarebbe anche, riscattato per 25 milioni di euro dal Betis. Il calciatore argentino viene valutato dagli andalusi non meno diSulle sue tracce ci sono ancheed