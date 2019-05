JUVENTUS MBAPPE PSG/ Kylian Mbappe, attaccante del PSG, è uno dei grandi sogni del calciomercato Juventus per la prossima estate. Il classe 1998 francese, a Parigi ormai da due stagioni, è ancora a caccia del trionfo europeo con il club transalpino come riportato anche dalla stessa società attraverso i suoi profili social.

Il Paris Saint-Germain ha infatti pubblicato una foto ritraente la stella ex Monaco con queste parole come didascalia: "Forti legami uniscono Mbappe e PSG da due anni e la storia proseguirà nella prossima stagione. Il PSG e Mbappe condividono l'ambizione di segnare la storia del calcio europeo". Un segnale netto da parte del club campione di Ligue 1, pronto a trattenere il giovane talento d'oltralpe almeno per un'altra stagione.

