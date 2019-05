INTER INFORTUNIO DE VRIJ/ Stefan de Vrij, salvo soprese o scelte tecniche, dovrebbe far parte dell'11 titolare di Luciano Spalletti nella delicata sfida contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

A riportarlo è 'Sky Sport' che ha sottolineato come, il centrale olandese, sia prossimo al rientro in gruppo, programmato per la giornata di domani. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In questa stagione de Vrij ha totalizzato 27 presenze in Serie A e 8 nelle competizioni europee, Champions ed Europa League.

