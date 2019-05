FIORENTINA CHIESA VERETOUT La Fiorentina è sprofondata in un incubo dopo l'ennesima sconfitta. I Viola ora rischiano seriamente di retrocedere in Serie B: la partita contro il Genoa si preannuncia un vero e proprio spareggio, soprattutto se l'Empoli dovesse clamorosamente fare bottino pieno a San Siro. Il futuro di Vincenzo Montella è adesso in bilico ed è tornato di moda il nome di Eusebio DiFrancesco. In caso di retrocessione a lasciare la Fiorentina sarebbero davvero in tantissimi a partire da Federico Chiesa, pronto al salto di qualità ormai da tempo.

Laè pronta ad approfittarne ma attenzione anche all'Inter, in caso di qualificazione in Champions League. Andrebbe via senza dubbio anche, sempre più vicino al Napoli.

Altro pezzo pregiato del calciomercato è Milenkovic, che piace tanto all'estero, e che ha una valutazione alta, superiore ai 40 milioni di euro. Difficile una permanenza in B per calciatori come Pezzella, Simeone e Biraghi, tutti nel giro della Nazionale. Una retrocessione dunque per la Fiorentina significherebbe rivoluzione totale, con la possibilità di vedere svalutare gran parte dei suoi calciatori

