SAMPDORIA HURTADO GIMNASIA/ La Sampdoria ha messo gli occhi su Jan Hurtado, giovanissimo attaccante classe 2000 del Gimnasia de la Plata, club argentino.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la giornata decisiva ai fini della trattativa sarebbe quella di domani quando, i dirigenti della squadra sudamericana dovrebbero riunirsi per decidere se accettare o declinare la proposta del club blucerchiato. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

I 2 milioni di euro offerti dai genovesi potrebbero non bastare per ottenere il sì definitivo con il Gimnasia che potrebbe chiedere uno sforzo in più alla Sampdoria per portare Hurtado in Serie A.

