Juventus, sogno Zidane: indizi dalla Spagna

JUVENTUS REAL ZIDANE KROOS / Zinedine Zidane è sempre nei pensieri di Agnelli. Immaginare un futuro lontano dal Real Madrid per l'ex giocatore bianconero, al momento, è davvero complicato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Zizou era il candidato numero uno per la panchina bianconera, per il dopo Allegri, prima del ritorno nella Capitale spagnola. Le ultime voci provenienti dalla Spagna, lasciano davvero qualche piccola speranza ma la pista risulta davvero complicata. Le parole di oggi di Kroos vanno verso questa direzione. Dietro al rinnovo del tedesco c'è ovviamente il benestare di Zidane: "Non dirò quello che mi ha detto il mister ma credo che se ci fossero stati dubbi sul mio futuro - ammette in conferenza stampa - Non saremmo qui oggi"