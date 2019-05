MILAN MARIO RUI NAPOLI/ Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cercare rinforzi anche per la retroguardia, in particolare sull'out di sinistra.

Stando a quanto riportato dal Mattino, sul taccuino degli uomini mercato rossoneri sarebbe finito anche, laterale difensivo del Napoli di Carlo. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estiva---> clicca qui!

Il terzino sinistro portoghese, anche ex Roma, in questa stagione ha disputato prestazioni altalenanti a livello di rendimento collezionandone 20 in Serie A e 10 fra Champions ed Europa League.

