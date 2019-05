Chelsea, futuro Giroud: arriva la conferma

CHELSEA FUTURO GIROUD RINNOVO / Ci sarà ancora il Chelsea nel futuro di Olivier Giroud. L'attaccante francese, accostato a Nizza, Marsiglia, Bordeaux e Lione, continuerà a giocare per il club londinese.

La scelta - riporta 'Telefoot' - sarebbe stata presa dal Chelsea, pronto ad esercitare la clausola per il rinnovo del contratto fino al. Gli inglesi, che attualmente sono impossibilitati ad operare sul mercato, hanno deciso di puntare sul francese per non ritrovarsi senza punte centrali.