CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / "La Juventus continuerà a vincere, è nel suo Dna". Lo ha detto Massimiliano Allegri, premiato al 'Museo del calcio' di Coverciano come miglior allenatore della 'Hall of Fame Figc': "Lascio una squadra vincente e sono felice di questi anni che ho passato.

Un consiglio al mio sostituto? Nessun consiglio, non riesco a darli ma chi verrà al mio posto avrà una società forte alle spalle - ha risposto l'ormai ex tecnico bianconero - Per raggiungere traguardi importanti nel calcio come nella vita serve sicuramente coraggio e spensieratezza. Sono felice di aver passato cinque anni straordinari, anche oggi ringrazio tutti, dal presidente fino magazziniere che sono stati importanti per me soprattutto per i successi", ha concluso.