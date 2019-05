Sampdoria, sbaragliata la concorrenza per Chabot

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CHABOT - Salvo sorprese, Julian Chabot sarà il primo colpo estiva della Sampdoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il club blucerchiato avrebbe trovato l'accordo con ilper l'acquisto del 21enne difensore centrale tedesco sulla base di 3,7 milioni di euro. La Samp in tal modo avrebbe battuto la concorrenza di altri club italiani come Roma, Atalanta e Torino che erano parimenti in corsa per Chabot