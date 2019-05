Inter, Melli contro Spalletti: "Ha portato l'inferno"

INTER SPALLETTI MELLI - La pesante sconfitta contro il Napoli costringe l'Inter a vincere l'ultima partita di campionato per non dover dipendere dai risultati delle altre squadre e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sul banco degli imputati è finito soprattutto il tecnico Luciano: "Ha portato l'inferno e non è un caso che adesso ci siano contestazioni - ha dichiarato il giornalista sportivo Francoa 'Radio Radio' - La sua sfortuna è stata quella di essere finito in una società squilibrata come per certi versi è anche lui. Con l'arrivo disi è parlato solo di, ma il club non doveva far sapere chi era prossimo allenatore come fa la. Questo lo ha fatto impazzire. Viste l'Inter e l'di ieri, per me i nerazzurri non ce la faranno: in Champions andrannoe Atalanta".