p>SONDAGGIO TWITTER CORSA CHAMPIONS ATALANTA INTER MILAN /: chi resterà fuori dalle prime quattro? I nostri follower, in risposta al sondaggio di Calciomercato.it , hanno decretato che saranno i rossoneri - a una giornata dalla fine quinti in classifica - a non qualificarsi per l'Europa che conta. La formazione di Gattuso ha preso il 54% dei voti, seguono i cugini nerazzurri col 34%, chiudono gli orobici di Gasperini col restante 12%.