Napoli, accordo per Ilicic: ecco le cifre

CALCIOMERCATO NAPOLI ILICIC ATALANTA / Il Napoli spinge sul mercato e sogna il colpo Josip Ilicic. Secondo 'Sky Sport', gli azzurri avrebbero l'intesa con il giocatore sloveno per un contratto triennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Pronta a partire la trattativa con l'Atalanta per acquistare l'ex Palermo e Fiorentina.

La proposta del club partenopeo potrebbe essere didi euro più il cartellino di Roberto. Il club nerazzurro però, soprattutto in caso di qualificazione in, potrebbe fare molta resistenza. Bergamaschi pronti al sacrificio economico e alla controproposta con il rinnovo del contratto in scadenza nel, con contestuale aumento dell'ingaggio.