SERIE A 38A GIORNATA PROGRAMMA / La Lega Calcio ha reso noto il programma della 38esima e ultima giornata di campionato. Calendario stilato, naturalmente, sulla base degli obiettivi ancora in ballo per le squadre. Contemporaneità garantita per le squadre in corsa per la salvezza e per quelle con un piazzamento in ballo tra Champions League ed Europa League. Si giocheranno alla stessa ora dunque, domenica sera, Inter-Empoli, Atalanta-Sassuolo, Spal-Milan, Roma-Parma, Fiorentina-Genoa e Cagliari-Udinese.

Sub judice: in caso di risultato positivo dei rossoblu' e dunque di salvezza aritmetica, la sfida verrebbe anticipata a sabato 25 maggio alle ore 20.30.

Ecco il programma completo:

Sabato 25 maggio ore 18: Frosinone-Chievo

Domenica 26 maggio ore 15: Torino-Lazio

Domenica 26 maggio ore 18: Sampdoria-Juventus

Domenica 26 maggio ore 20.30: Inter-Empoli, Atalanta-Sassuolo, Spal-Milan, Roma-Parma, Fiorentina-Genoa, Cagliari-Udinese, Bologna-Napoli*

*possibile anticipo a Sabato 25 maggio ore 20.30

