Inter, Icardi alla Juventus: altra smentita di Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS WANDA NARA / Il futuro di Mauro Icardi non sarà sicuramente alla Juventus.

Lo ha ribadito ieri sera Wanda, moglie e agente dell'attaccante dell', a 'Tiki Taka', programma in cui è opinionista fissa, spiegando: "Icardi non ha mai detto di voler andare alla Juventus. Il suo pensiero è diverso, non è giusto che escano fuori queste notizie. E' stanco di questa situazione". Una ulteriore smentita, dunque, dopo quella fatta a mezzo social dallo stesso giocatore qualche giorno fa.