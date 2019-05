Juventus, la 'spinta' di Mendes per Joao Felix

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX BENFICA JORGE MENDES - Nonostante la sicurezza ostentata dal presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, il futuro di Joao Felix sembra essere sempre più lontano dal club campione di Portogallo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giovanissimo calciatore, finito nel mirino di tutti i top club europei,compresa, appare, infatti, destinato a trasferirsi nella prossima sessione di. Stando al 'Correio da Manha', l'agente portoghese Jorgee la famiglia del 19enne attaccante sarebbero pronte a forzare la mano per lasciare il Benfica, considerando questo come il momento giusto per spiccare il volo verso altri lidi. Joao Felix è sotto contratto fino al 2023 e nell'accordo è presente una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.