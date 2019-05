CALCIOMERCATO INTER EVERTON JOAO MARIO / Futuro tutto da decifrare per Joao Mario, che non sembra essere più nei piani dell'Inter. I nerazzurri pensano a cederlo in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra le pretendenti c'è anche l', che però, stando alle dichiarazioni dell'allenatore Marcoa 'O Jogo' si defila: "E' un giocatore dell'Inter, niente di più. Non è un nome a cui stiamo pensando".