CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI OLSEN PERIN JUVENTUS - La stagione della Roma è stata segnata anche dalle alterne prestazioni del portiere Robin Olsen. Arrivato in estate per raccogliere la pesante eredità di Alisson, lo svedese non ha convinto e, dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, l'allenatore Claudio Ranieri lo ha sostituito con Antonio Mirante. Il 29enne di Malmoe, sotto contratto fino 2023 col club giallorosso, appare destinato a partire.

Nel frattempo, la società capitolina è alle prese con il futuro allenatore e, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ha già raggiunto un accordo di massima con l'attuale tecnico dell', Gian Piero. E proprio il trainer piemontese potrebbe 'portare' un nuovo portiere in dote: stiamo parlando di Mattia, 26enne estremo difensore della, che non ha trovato molto spazio in bianconero, chiuso dal titolare indiscussoe fermato da alcuni problemi fisici. Il calciatore nativo di Latina è stato il numero 1 di Gasperini al, dal 2013 al 2016, anno del passaggio dell'allenatore all'Atalanta. I due potrebbero così ritrovarsi nella Capitale.