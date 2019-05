Inter, Wanda Nara furiosa con Trevisani e Adani: lo sfogo su Icardi

INTER WANDA NARA ICARDI TREVISANI ADANI / Mauro Icardi è tornato al gol, ieri sera, in Napoli-Inter, su rigore, in una gara amara per i nerazzurri, strapazzati 4-1 dai partenopei e raggiunti al terzo posto dall'Atalanta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La rete dell'argentino è arrivata solo nel finale, a risultato già acquisito. Il duo, in telecronaca su 'Sky', ha definito il gol come 'inutile'. Un commento che ha mandato su tutte le furie Wandache in una storia postata su Instagram ha replicato in maniera piuttosto colorita. Il contenuto è stato poi cancellato dal profilo della moglie-agente di Icardi.