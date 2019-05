INTER GUNDOGAN / Dietrofront di Ilkay Gundogan.

Quando sembrava vicino l'addio al, il centrocampista tedesco avrebbe fatto retromarcia riallacciando i contatti con la dirigenza del club campione d'Inghilterra come riportato dal 'Daily Mail'. L'ex giocatore del Borussia Dortmund, accostato in Italia all', vorrebbe riaprire le trattative per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2020.