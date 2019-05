DIRETTA LAZIO-BOLOGNA / Festeggiare la vittoria della Coppa Italia di mercoledì scorso e conquistare un punto per raggiungere la salvezza matematica: con questi presupposti, Lazio-Bologna chiuderà il programma della penultima giornata di Serie A. Protagonista di una grande cavalcata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, la squadra rossoblu cerca la sicurezza all'Olimpico, per vivere come una festa senza preoccupazioni l'ultima in casa contro il Napoli.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All.: Mihajlovic.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Bologna, Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16

