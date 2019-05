ITALIANS – Lanzafame, Grifo, Pellé e Giovinco: gol a grappoli

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Segnano e convincono. In alcuni casi sempre di più, come quello di Giovinco, subentrato nella ripresa e risultato decisivo per il suo Al-Hilal nel campionato saudita. Pellé invece fa impazzire tutti nel campionato cinese, dove a suon di gol lancia lo Shandong Luneng alla caccia del podio in classifica. Gloria anche per il solito Lanzafame nell'ultimo turno di campionato in Ungheria. Realizza il gol numero 16 finendo in testa alla classifica marcatori.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

Il campionato inglese è terminato il 12 maggio.

LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Gianluigi Buffon (Psg), Marco Verratti (Psg), Pietro Pellegri (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Mario Balotelli (Marsiglia)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7,5 - Il Friburgo saluta la stagione rifilando un perentorio 5-1 al Norimberga, e anche lui rientra fra i protagonisti e marcatori nel tabellino con la rete della cinquina, molto bella peraltro.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza)

LIGA

DANIELE VERDE (Valladolid) 5,5 - Titolare nell'ultima di campionato contro il Valencia, evita il derby tutto italiano con Piccini per la panchina di quest'ultimo. Il Valladolid comunque perde in casa 2-0, lui riesce a combinare poco. Ma la consolazione potrebbe arrivare comunque dal mercato: voci delle ultime ore lo vedrebbero conteso da Copenaghen e Getafe. In ogni caso i due approdi potrebbero significare Champions League l'anno prossimo.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 6 - Inizio traballante, in cui gli ospiti passano anche in vantaggio.

Poi però l'allarme rientra e anche lui fornisce una buona prestazione.

EDER (Jiangsu Suning) 6,5 - Non va in gol nonostante le tre reti rifilate al Chongqing Lifan, ma serve un assist per quella firmata da Xie Pengfei al minuto 94.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7 - Rientra e torna al gol. Quest'anno sembra avere almeno due marce in più è lo Shandong ringrazia, piegando lo Shanghai Shenhua 3-1 e restando ancorato al treno che insegue il podio.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 6 - La vittoria è arrivata, ma quanta sofferenza. Sotto nel primo tempo, nell'intervallo si fa sentire e la sua squadra ribalta la situazione per un parziale di 3-1. Brividi al 96' per il gol che accorcia le distanze, ma l'obiettivo minimo è stato raggiunto. E il terzo posto ancora saldo dalla minaccia Pellè.

NON HANNO GIOCATO:

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - Campionato greco terminato.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) 6,5 - L'Hammarby scenderà in campo alle ore 19:00 sul campo del Goteborg.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 6 - Il Kasimpasa non va oltre l'1-1 casalingo col Konyaspor, ma il suo lo fa bene. Niente da fare sul gol.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7 - Subentra nella ripresa e al 54' segna un gol importante nell'economia finale del risultato: finisce 3-2 per l'Al-Hilal infatti, che piega così la resistenza dell'Al Shabab. Per lui si tratta del quarto centro in campionato.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 7 - Segna sempre lui, chiudendo con la rete che vale l'1-1 sul campo del Puskas Academy ma soprattutto il primato anche in classifica marcatori (condiviso con Holender dell'Honved), il torneo. Stagione da incorniciare per lui.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca)

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

DANIELE VERDE (VALLADOLID) 5,5

TOP

DAVIDE LANZAFAME (FERENCVAROS) 7

GRAZIANO PELLE' (SHANDONG LUNENG) 7

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 7,5

