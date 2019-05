JUVENTUS DAMASCELLI CRISTIANO RONALDO / Penultima giornata di campionato ricca di spunti, con i risultati di Juventus-Atalanta e Napoli-Inter che rimescolano le carte in zona Champions League prima degli ultimi 90 minuti. Il giornalista Tony Damascelli, a 'Radio Radio', ne ha per tutti, da Spalletti a Cristiano Ronaldo e Dybala. "La Juventus inguaia Marotta - ha dichiarato - Accetta un pareggio contro l’Atalanta, mentre il Napoli umilia l’Inter e quel simpaticone e garbato del suo allenatore certaldese dal musino bianco e un po’ smunto, con pizzetto appresso.

Partita vera all’Allianz, lacrime peral passo di saluti, rosso per, giallo per un inquieto e sbandato Ronaldo, pure cafone nei confronti dell’arbitro. La Juventus è stata quella degli ultimi mesi, finita e sfinita, piena di distrazioni in difesa, con un centrocampo di minatori e il solito Dybala che non è carne, non è pesce, è un vegano tatticamente parlando dunque indecifrabile. La storia della prossima Champions è aperta, il Milan arriva addosso a Spalletti,è persona civile e non insulta i cronisti, pur essendo stato campione del mondo e d’Europa con il club e la nazionale rispetto al collega interista il cui curriculum sta in un tweet".