CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Si prospetta in casa Roma un'estate di cambiamenti. L'addio di De Rossi è stato solo l'inizio, i giallorossi cambieranno pelle. Non soltanto in campo, ma anche nei quadri dirigenziali.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', ci sarà una svolta per quanto concerne il ruolo di Francesco. Già la prossima settimana, l'ex capitano potrebbe essere nominato nuovo direttore tecnico, ottenendo di essere finalmente più a stretto contatto con le scelte di campo e con allenatore e giocatori, con una maggiore incidenza nelle dinamiche societarie.