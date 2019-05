CALCIOMERCATO LECCE STICCHI DAMIANI DE ROSSI / Raggiante per la promozione del suo Lecce in Serie A, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto sul suo club tra campo e mercato: "Offerta a De Rossi? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, la faremo in questi giorni. De Rossi è un giocatore strepitoso, una bandiera, sarebbe davvero un lusso. Noi abbiamo già Tachtsidis, che contendeva il posto a De Rossi alla Roma - le sue parole a 'Radio anch'io sport' - Il tipo di mercato che vorremmo fare, sarà individuare giovani di prospettiva. Liverani? Insieme al d.s. abbiamo proposto il rinnovo al nostro allenatore, segno di continuità del progetto sportivo. So anche che nel calcio un allenatore che sta facendo così bene è cercato ad alti livelli.

Noi lo abbiamo blindato per tre anni".

LA SERIE A - "Abbiamo costruito la squadra per cercare di fare un campionato tranquillo con un occhio ai playoff, che sraebbe stato un sogno. Aver raggiunto la Serie A diretta contro squadre più attrezzate è stata una sorpresa anche per noi stessi. Sono contento che il Sud sia rappresentato in Serie A. Noi abbiamo attuato una vera e propria rivoluzione cambiando sedici giocatori. Sappiamo bene che quando si rivoluziona un gruppo è molto difficile fare bene al primo anno. Una Serie A a diciotto squadre sarebbe più competitiva ma le 20 squadre portano avanti sogni di provincia, sogni di cui il calcio ha bisogno. Per me il calcio è anche questo, io sono per la Serie A a venti squadre".

MODELLO PARMA - "Il Parma ha fatto un percorso straordinario, è un modello da guardare con attenzione. Faggiano è molto bravo, ha fatto scelte mirate e attente cercando di inserire giocatori di categoria. E' giusto inserire qualche giocatore di categoria per provare a salvarci, lo faremo anche noi. Il Salento sta dimostrando l'entusiasmo della piazza, partiremo subito con la campagna abbonamenti. Faremo numeri mai raggiunti nella storia".

