CALCIOMERCATO PARMA D'AVERSA / Felice per la salvezza del suo Parma, Roberto D'Aversa ha fatto il punto sulla stagione del suo club e sul futuro: "Permanenza? Non si è ancora parlato, dovevamo ragiornare sull'obiettivo. Ho ancora un anno di contratto, non mi son posto il problema - le sue parole a 'Radio Anch'io Sport' - Bisogna fare una programmazione e vedere cosa ha intenzione di fare la società. Loro per primi devono essere convinti dell'allenatore. Sappiamo tutti, anno dopo anno la piazza merita un miglioramento. Un po' tutti siamo ambiziosi e cerchiamo di migliorare. Dove c'è linea comune non c'è alcun tipo di problema".

LA SALVEZZA - "Mi sono commosso, il campionato non ci ha mai visto nella lotta per la retrocessione. Purtoppo per qualche infortunio alla fine abbiamo lottato. Non bisogna mai dare nulla per scontato. Ci sono state partite che hanno influenzato la quota salvezza. Squadre che hanno meno motivazioni vanno a influenzare un intero campionato. Le statistiche bisogna considerarle ma spesso e volentieri vengono cambiate. Bisogna sempre cercare di fare il massimo.

Partita chiave? Quella con l'Inter ci ha dato uno sprint, ma la partita che ci ha dato una mentalità è stata quella casalinga contro la Juve. Abbiamo perso ma giocato alla pari contro una delle squadre più forti. Quella sconfitta ci è servita. Abbiamo costruito questa salvezza, abbiamo ottenuto l'obiettivo con voglia e compatezza".

IL CALO - "Seconda parte meno brillante? Credo che il nostro campionato vada suddiviso: girone d'andata al di sopra delle proprie possibilità, poi la prima vittoria nel girone di ritorno ci ha fatto mollare in maniera inconscia. Poi ci sono state dinamiche, abbiamo perso giocatori importanti come Grassi. Gervinho e Inglese non sempre li ho avuti a disposizione. Non ci siamo mai attaccati agli infortuni. Dobbiamo lavorare dove possiamo incidere".

DE ROSSI - "Quando ho giocato in Serie A, Daniele iniziava. Dispiace per come è finita la storia. Lui, come Totti o Del Piero, ha dato tutto per la società. Osservare al di fuori tutte le dinamiche c'è dispiacere. La differenza la fa lo spessore della persona, De Rossi ha spessore superiore rispetto alla media".

