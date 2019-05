JUVENTUS STRISCIONE DE ROSSI / Non solo i tifosi della Roma. Anche i sostenitori della Juventus si sono schierati con Daniele De Rossi dopo la separazione tra il centrocampista e la società capitolina.

Durante il match di ieri sera all''Allianz Stadium' contro l'Atalanta in occasione della festa scudetto, la Curva Sud ha esposto uno striscione dedicato al capitano giallorosso: "Ciao De Rossi, prima uomo… poi calciatore". Nei giorni scorsi c'erano stati tanti attestati di stima sui vari social network per De Rossi da parte dei tifosi juventini. Anche Wojciech Szczesny al termine del match aveva avuto parole al miele per l'ex compagno di squadra in merito ad un possibile arrivo del 35enne centrocampista alla 'Vecchia Signora'.