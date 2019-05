JUVENTUS DYBALA MANDZUKIC / E' scattata la festa per la Juventus al termine del match pareggiato per 1-1 contro l'Atalanta. Alla squadra bianconera è stato consegnato il trofeo della Serie A per l'ottavo scudetto consecutivo, con i giocatori che dopo la premiazione sono rimasti sul prato dell''Allianz Stadium' a festeggiare insieme ai propri famigliari.

Non è sfuggita durante le celebrazioni un'istantanea che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo,e il capo area sport Fabio, immortalati insieme con la coppa. L'attaccante croato - che ieri sera è tornato al gol - ma soprattutto il numero 10 sono al centro dei rumors di mercato in merito ad una possibile cessione nella finestra estiva. Che la foto con Paratici e Ronaldo sia un indizio sul loro futuro e la permanenza a Torino?